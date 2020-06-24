На Одесском рынке 7-й километр показали как осуществляют контроль за соблюдением мер санитарной безопасности

На Промтоварном рынке в Одессе продолжает свою работу комиссия администрации по соблюдению правил торговли в карантин — проверяется обязательное обслуживание посетителей в масках, наличие и применение антисептиков и социальное дистанцирование, измеряется температура работников торговых павильонов. Об этом нам сообщили в пресс-службе предприятия.

«Обращаем внимание всех торгующих, что рынок может работать только с неукоснительным соблюдением всех предписаний и правил торговли в карантин», — отметили в Администрации ООО «Промтоварный рынок Седьмой километр».

На сегодняшний день все павильоны «7 км» оснащены антисептическими средствами, а их работники — масками и перчатками. Администрация Промтоварного рынка призывает предпринимателей и посетителей рынка не пренебрегать средствами защиты, надевать маски и систематически использовать дезинфекторы для рук как на рынке, так и за его пределами. Просьба внимательно относится к своему здоровью и здоровью окружающих.

Напоминаем, что по действующим правилам, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. Исключить контакт с больными людьми.

2. Обязательно ношение масок, респираторов так, чтобы были прикрыт нос и рот.

3. Не касаться грязными руками глаз, носа, во избежание попадания вируса в организм через слизистые оболочки.

4. Соблюдать правила личной гигиены с использованием спиртосодержащих антисептиков и проводить обработку контактных поверхностей в торговых павильонах не реже, чем раз в три часа.

5. Необходимо соблюдать социальную дистанцию — полтора метра, а посетители в торговых павильонах должны находиться из расчета не более одного человека на 10 м².

6. При появлении первых симптомов заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу, а в случае контакта с заболевшими — уйти на самоизоляцию.