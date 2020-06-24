В Житомирской области государству возвращено 9,2 тонны незаконно добытого янтаря

Государству возвращено незаконно добытый янтарь на более чем 12,5 миллиона гривень, который ранее Служба безопасности Украины изъяла на подпольных промышленных комплексах по нелегальной обработке камня.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в Житомирской области в доход государства конфисковано 9,2 тонны янтаря, который ранее Служба безопасности Украины изъяла на подпольных промышленных комплексах по нелегальной обработке камня. Расфасованный по фракциям янтарь-сырец, обработанный камень и готовые изделия, сотрудники СБУ обнаружили в феврале и мае в прошлом году во время обысков у фигурантов производства в Одесской и Киевской областях.

Отмечается, что также на территории нелегальных "производств" правоохранители изъяли почти два десятка станков для резки и огранки янтаря.

Геммологическая экспертиза определила суммарную стоимость изъятого янтаря и изделий из него на более чем 12,5 миллиона гривень. Постановлением районного суда Житомира изъятые камни конфисковано в доход государства.

Ранее лица, причастные к организации нелегального бизнеса, судом признаны виновными по ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.