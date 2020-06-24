В Одессе не рекомендуют купаться на 5 пляжах

ГУ «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» проведены лабораторные исследования морской воды, пробы которой отобраны 22 июня 2020 во всех определенных контрольных точках Одессы.

По результатам лабораторных исследований морская вода соответствует санитарно-микробиологическим показателям, кроме пляжей: 16 станции Большого Фонтана, 13 станции Большого Фонтана, 10 станции Большого Фонтана, «Аркадия», «Дельфин».

С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Держпродспоживслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от купания на вышеуказанных пляжах до особого распоряжения.

Также в Одессе к берегу прибило волнами много водорослей, которые на жаре начали разлагаться и запустили процесс «цветения» моря.