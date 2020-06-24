В Киеве усилили карантин из-за роста заболеваемости COVID-19

Согласно постановлению Кабмина, власти приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве из-за роста заболеваемости COVID-19.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Хочу сообщить, что в соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице.

В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22:00.

Также до 22:00 ограничено проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера», - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что ограничения вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни - за прошедшие сутки в Киеве зарегистрирован 101 новый заболевший COVID-19.