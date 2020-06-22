На пяти пляжах Одессы вода не соответствует нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям. Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр МЗ.

В период с 19 по 25 июня в зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на санитарно-микробиологические показатели было исследовано 93 пробы морской воды.

Из них не соответствовало нормативным требованиям 13 проб на пляжах Одессы, а именно: 13 веке. Б. Фонтана, 16 ст. Б. Фонтана, 10ст. Б.Фонтана, «Аркадия», «Дельфин».

На санитарно-химические показатели было исследовано 9 проб. Все пробы соответствовали гигиеническим требованиям.







