Санитарный врач Одесского промрынка «7-й километр»: за весь период эпидемии COVID-19 структуры МОЗ направили нам только три запроса

Санитарный врач Одесского промрынка «7-й километр» сообщил, что за весь период эпидемии COVID-19 структуры МОЗ направили предприятию только три запроса.

Два из них, как выяснилось, к рынку достоверного отношения не имеют.

В администрацию Промтоварного рынка поступают сотни звонков и обращений от предпринимателей рынка, которые обеспокоены заявлениями в прессе о якобы вспышке инфекции прямо на рынке «7 километр».

Как сообщили в пресс-службе предприятия, согласно официальному протоколу для выявления больных в Украине при подозрении на коронавирус, профильная служба — структурное подразделение «Овидиопольский районный отдел лабораторных исследований государственного учреждения «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины» направляет запросы организациям по месту работы выявленного больного и его контактных лиц.

При этом, место работы больные озвучивают сами, оно фиксируется только с их слов.

По данным санитарно — эпидемиологической службы ООО «Промрынок», за все время с начала пандемиии и последующего карантина, в адрес администрации рынка от профильной областной службы в разное время поступило всего три запроса о людях с подтвержденным диагнозом, которые указали, что они как-то связаны с рынком. Рынок должен был подтвердить, кем они работают на предприятии и подать информацию о круге их контактных лиц.

Однако, в результате проведенных проверок, было установлено, что в двух из трех случаев заболевшие, сообщившие, что работают на «7 километре», не имеют к рынку никакого отношения. Они не являются ни сотрудниками предприятия, ни предпринимателями, ни арендаторами, ни реализаторами, ни грузчиками.

При этом один указал, что работает на складе, что подтверждает, что он не может работать на рынке, так как складские базы существуют исключительно за территорией «7 километра» и не имеют к самому Промрынку никакого отношения — ни юридически, ни территориально.

По третьему человеку запрос был получен, так как он являлся контактным лицом заболевшей женщины. Данный человек при выявлении инфекции у бессимптомно болевшей супруги, сразу же, ещё в мае самоизолировался, что сделал очень вовремя. О необходимости контроля его самоизоляции и был запрос.

Таким образом, ещё раз обращаем внимание, что ни один из трёх запросов не подтвердил нахождение на рынке и работу на его территории людей с подтверждённым диагнозом.

С февраля 2020 года на Промтоварном рынке «7 километр» создан специальный штаб, который обеспечивает безопасную работу рынка в новых условиях.

На рынке введен масочный режим и проводится ежедневная информационно — профилактическая работа с предпринимателями по соблюдению правил работы в карантин.

Ежедневно на рынке кроме обязательной санобработки проходит и дезинфекция общественных мест, проходов, уборных, административных зданий, которые принимают посетителей.

Промтоварный рынок «7 километр» — одно из немногих предприятий в стране, где политика безопасности граждан имеет настолько высокий приоритет ответственности.