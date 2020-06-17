В Одессе пророссийские неонацисты пытались поджечь мечеть

Служба безопасности Украины предупредила в Одессе попытку неонацистской организации поджечь мечеть с использованием двух бутылок с зажигательной смесью накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, оперативники задокументировали, что двое неонацистов планировали совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержения конституционного строя.

Отмечается, что в координации деятельности структуры следователи СБУ обоснованно подозревают представителей спецслужб РФ.

В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБ Украины задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью.

СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ. В ходе проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных правоохранители изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта.

Сейчас фигуранты дела задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.