Польские авиалинии LOT возобновили полеты в три украинских города

Польский авиаперевозчик LOT объявил о возобновлении полетов в европейские страны и Украину. К концу августа авиакомпания охватит почти 70 направлений, в том числе и три украинских города.

Об этом пишет «Польское радио».

Регулярные рейсы LOT, восстановленые в июле, включают рейсы в Великобританию, Киев, Львов, Одессу, Белград и Стамбул.

Также авиарейсами LOT с 15 июля пассажиры смогут летать 7 раз в неделю в Германию, Францию, Испанию, Данию, Швейцарию, Хорватию, Словению, Эстонию и Латвию.

Перевозчик также планирует запустить регулярные сообщения с Великобританией.