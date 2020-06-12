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В Ивано-Франковской области повреждено 110 км автодорог и 90 мостов

Сегодня, 13:58 citynews.net.ua | Напечатать

По словам главы МВД Арсена Авакова, подтопленных населенных пунктов уже больше 200. К 29 поселкам нет проезда. В Ивано-Франковской области погибли три человека при наводнении, еще один — пропал без вести.

В Ивано-Франковской области разрушено 110 км автодорог, 1 850 м береговых укреплений и 90 мостов.

Всего в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

По словам Авакова, жителям населенных пунктов, с которыми нарушено транспортное сообщение, будут предоставлять необходимую помощь.

Сегодня, 24 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пострадавшим от непогоды областям Украины оперативно возместят убытки. Детальную информацию должны предоставить сегодня.

Об этом Шмыгаль сказал журналистам во время визита в Ивано-Франковскую область.

«В 14:00 проведем государственную комиссию ТЭБ и ЧС, на которой будут по результатам работы оперативного штаба приняты соответствующие решения по оперативному, начальному возмещению убытков. И дальше, по мере развития ситуации, будем ею управлять», — сказал он.

 


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