В Одессе большинство пляжей не отвечает санитарно-микробиологическим показателям

По данным Одесского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, морская вода на большинстве пляжей Одессы не соответствует санитарно-микробиологическим показателям.

В рекреационных зонах морского водопользования на пляжах м. Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) были отобраны на санитарно-микробиологические показатели 93 пробы морской воды.

Из них не соответствовало нормативным требованиям - 29 проб (пляжи г. Одесса, рекреационная зона с. Затока); на санитарно-химические показатели исследовано 4 пробы морской воды, все отвечали гигиеническим требованиям.

С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Держпродспоживслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения.

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Одесской области по сравнению с предыдущей неделей, вырос на 35,2% (96 против 71), в том числе среди взрослых на 26,7% (38 против 30), среди детей до 17 лет на 41, 5% (58 против 41).

Наиболее уязвимой являются дети от 1 до 4 лет, на которые приходится почти 65% всех случаев инфекций.