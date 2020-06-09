ГБР проводит обыски в Одесском городском совете

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, в рамках расследования уголовного производства по факту закупки онлайн-учебников, которые были в свободном доступе, проводят 16 санкционированных судом обысков по месту работы и проживания лиц, которые могут быть причастны к указанному преступлению.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, 18 июня 2018 года должностные лице Департамента экономического развития Одесского городского совета на основании недостоверных данных объявили и провели тендер на закупку онлайн-учебников. По его результатам с частным предприятием был заключен договор и произведена оплата услуг по доступу к учебникам на сумму 13 млн гривень.

Частным предприятием, которое было признано победителем тендера, был предоставлен доступ к ресурсу с учебниками, которые уже находились в свободном доступе на сайте Министерства образования Украины.

В 2019 году должностные лица повторно внесли заведомо недостоверные сведения об эффективности реализации указанной программы и внесли соответствующие изменения в Городскую целевую программу поддержки инвестиционной деятельности на территории города Одессы на 2019-2021 годы для финансирования указанных мероприятий.

Следствием установлено, что должностные лица привлекали к участию в проведении тендеров заранее согласованных участников, обеспечивающих завышения стоимости услуг. В дальнейшем бюджетные средства присваивались путем перечисления на счета подконтрольных субъектов хозяйствования с последующим переводом их в наличность и распределением между всеми участниками схемы.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.