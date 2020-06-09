При разборе завалов в Киеве после взрыва жилого дома найдено тело еще одного человека

На месте ликвидации последствий взрыва жилого дома найдено тело еще одного человека. Всего спасатели нашли 5 погибших.

Как сообщили в пресс службе ГСЧС, по состоянию на 3:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 г.р., которого опознал сосед.

Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991 г.р., 1967 г.р., 1976 г.р., сообщили в пресс-службе.

Как мы сообщали ранее, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение нескольких этажей. Из подъезда эвакуировали 23 человека, из-под завала деблокировали 3 человека.