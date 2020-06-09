В Ивано-Франковской и Черновицкой областях эвакуируют села из-за паводка - фото

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки. Объявлен второй - оранжевый уровень опасности. Людей эвакуируют из аварийных домов.

Как сообщает пресс-служба МВД, на месте работают спасатели и полицейские, которые проводят воздушный и наземный мониторинг местности, проводят эвакуацию людей из аварийных домов, доставляют еду и воду.

В район бедствия направлены вертолеті ДСНС Н225 Super Puma, работает оперативный штаб.

По состоянию на 18:00 на территории Ивано-Франковской области, из-за подтопления пострадали населенные пункты в пяти районах.

В эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств. Задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебной техники. Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости.

Также организована круглосуточная работа штаба - полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства.