С 22 июня в Одессе усилили карантин

С 22 июня, в Одессе усиливают карантинные мероприятия на фоне увеличения количества больных COVID-19.

Как сообщили в одесском городском совете, с целью противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 на территории города Одессы, комиссия ТЭБ и ЧС исполнительного комитета приняла решение об усилении карантинных ограничений на территории города.

Комиссия напоминает что на период действия карантина, в частности, запрещается:

пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;

деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха;

Предпринимателям Одессы, ведущим свою хозяйственную деятельность на пляжах города Одессы рекомендовано принять меры по соблюдению физической дистанции между шезлонгами для отдыхающих не менее 1,5 метра. Срок выполнения: на период проведения карантинных мероприятий.

Департаменту транспорта и организации связи Одесского горсовета поручено скорректировать маршруты движения общественного транспорта с учетом изменившихся графиков работы предприятий для перемещения работников на работу/с работы.

Управлению развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета поручено повторно предупредить предпринимателей о необходимости соблюдения противоэпидемического режима и социальной дистанции, пребывания в магазинах, торговых центрах, выставочных залах и местах предоставления услуг по продаже продовольственной и непродовольственной групп товаров без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Субъектам хозяйствования ресторанного и общественного питания о необходимости обеспечения соблюдения расстояния между столами не менее 1,5 метра и размещения за столом не более четырех человек (клиентов, отдыхающих, без учета детей до 14 лет), если столы не отделены друг от друга сплошной перегородкой.

Комиссия рекомендовала полиции организовать проведение рейдовых групп с привлечением представителей соответствующих исполнительных органов Одесского городского совета с целью проверки соблюдения карантинных мероприятий в общественном транспорте, торговых точках, выставочных залах, пляжах города Одессы.

Также в одессе будут контролировать выполнение запрета стихийной торговли на пляжах и рекреационных зонах.