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В Одессе криминальные авторитеты устроили разборки со стрельбой

Сегодня, 10:45 citynews.net.ua | Напечатать

Вечером во вторник, 16 июня, раздались выстрелы в курортной зоне Одессы — возле ресторана «Три барашка» на Французском бульваре, 85/87.

Как стало известно, на Французском бульваре «выясняли отношения» криминальные элементы. Поводом для разборки стал отказ местного предпринимателя, работающего в сфере IT-технологий, от «услуг» местной преступной группы, которая предложила свою «крышу».

Узнав, что за «гонцами-переговорщиками» стоит очень известный криминальный авторитет, айтишник решил обратиться за помощью к киевским знакомых, и из столицы прибыла «группа поддержки».

 

Когда противоборствующие стороны сошлись, раздались выстрелы. Говорят также, что в ходе рукопашной схватки было задействовано холодное оружие и ранили кого-то из столичных гостей.

Раненый ножом мужчина от госпитализации отказался.

Факт столкновения подтвердили в полиции. По информации правоохранителей, с места происшествия изъята гильза, предположительно от травматического оружия.

Участники инцидента скрылись с места происшествия, поэтому полиция ввела план «Перехват»: разыскивают Toyota Land Cruiser черного цвета с госномерами ВН 0101КА, а также BMW третьей серии без номеров.


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