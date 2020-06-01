В Ровенской области изъяли янтаря на 1,2 миллиона долларов США общим весом 858 кг. По предварительными данным полиции, часть камней имеет историческую ценность.

Как сообщили в пресс-службе Департамента стратегического расследований Национальной полиции Украины, сегодня, 16 июня, сотрудники управления стратегического расследований в Ровенской области проводят санкционированные обыски по месту хранения драгоценных камней.

По мнению правохранителей, местные жители организовали скупку незаконно добытого камня, который в дальнейшем экспортировали за пределы страны вне таможенного контроля. Также при экспорте использовались поддельные документы о происхождении груза.

«Правоохранители уже изъяли янтаря-сырца различной фракции весом более 850 кг. Стоимость камней, по предварительным данным, составляет 1,2 миллиона долларов США. Среди изъятого есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность. Цена такого камня на «черном» рынке начинается от 10 тысяч долларов США», — отметили в полиции.