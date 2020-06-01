В Киеве запрещают купаться на пляжах

Городские пляжи Киева открыты только как прибрежные зоны отдыха, на них запрещено купаться. Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Киева Владимир Кличко.

«Купаться на городских пляжах сегодня запрещено — пока не будет на это разрешения Держпродспоживслужбы города. Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. Другие имеют соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день» — добавил городской голова.

Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки выявили коронавирус, увеличилось на 53 человека. Двое больных умерли. Заболели в том числе и трое медиков.

Также, по словам Кличко, за выходные дни полиция составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров. Штраф для учреждений-нарушителей составляет от 34 до 340 тысяч гривень.