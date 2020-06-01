В Одессе умерла участница ультрамарафона

В Одесской области 8 часов искали потерявшуюся во время соревнования «Ультра-Трейл Куяльник» спортсменку Екатерину Катющеву.

Информация об исчезновении девушки появилась еще в субботу, 13 июня, сначала забил тревогу участник «Ультра-Трейл Куяльник» Игорь Миша. Спортсменка отстала от других участников забега на два часа соревнования, и ее уже никто не видел.

Первыми к поискам пропавшей участницы присоединились другие спортсмены, однако безуспешно. После этого на место маратона прибыли кинологи с собаками.

Девушку совместными усилиями нашли около часа ночи 14 июня - после восьми часов активных поисков.

Поиски осложняло то, что маратон происходил в Куяльницком лимане: днем ​​там было очень жарко, а ночью холодно. Кроме того, вечером пошел дождь, из-за чего часть лимана начало подтапливать.

После обнаружения девушка была немедленно госпитализирована. Участница соревнования сначала получила тепловой удар, а потом, когда стемнело, получила переохлаждение.

Врачи областной больницы сделали все, что могли.

Умерла Екатерина после неожиданного инсульта около 21:00, 14 июня.