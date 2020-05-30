Украина открывает КПВВ на границе с оккупированным Крымом

Сегодня на внеочередном заседании правительства было принято решение о возобновлении работы всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированным Россией АР Крым и Севастополем. С 15 июня 2020 будет возобновлена работа пунктов пропуска «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

«Проведен ряд консультаций с Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня», - сообщил вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Для граждан, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация, однако, обязательным остается необходимость соблюдать противоэпидемиологические требования - это контроль температуры тела и использования защитных масок и перчаток.

Кроме того, все, кто пересекает границу, дают письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Действуй дома». Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс грн.