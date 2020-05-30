В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом 500 млн гривень

В Одессе в рамках противодействия тенизации экономики государства Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 500 млн гривень.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторами «конверта» с начала 2020 года проводились незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. Среди «пользователей услуг» были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. По заказу «клиентов» злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в теневой сектор экономики.

Конвертационный центр также «помогал» клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт перечисления нескольких сотен миллионов рублей на территорию страны-агрессора.

Во время следственных действий в офисных помещениях конвертационного правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и наличные в разных валютах на общую сумму более 9 млн гривень.

Также обнаружена компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.