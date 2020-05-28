Возле Одесского рынка 7 й километр обокрали склад на 70 тысяч долларов

Кража на складе в Одессе. Фото: 7 канал

Правоохранители Одесской области расследуют кражу с одного из складов на улице Базовой 10. Товара украдено на сумму около 70 тысяч долларов.

Как уточнили в пресс-службе рынка, кража произошла не на Промтоварном рынке 7-й километр, а неподалёку.

По информации ГУ Нацполиции Украины в Одесской области, в Овидиопольский отдел полиции поступило заявление от 52-летнего предпринимателя о том, что в период с февраля по май текущего года неизвестные повредили крышу и похитили из складского помещения товара (тканей) на несколько десятков тысяч долларов.

В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства исчезновения товара.