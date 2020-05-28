Возле Одесского рынка 7 й километр обокрали склад на 70 тысяч долларов

Возле Одесского рынка 7 й километр обокрали склад на 70 тысяч долларовВчера, 19:25
Правоохранители Одесской области расследуют кражу с одного из складов на улице Базовой 10. Товара украдено на сумму около 70 тысяч долларов.
Как уточнили в пресс-службе рынка, кража произошла не на Промтоварном рынке 7-й километр, а неподалёку.
По информации ГУ Нацполиции Украины в Одесской области, в Овидиопольский отдел полиции поступило заявление от 52-летнего предпринимателя о том, что в период с февраля по май текущего года неизвестные повредили крышу и похитили из складского помещения товара (тканей) на несколько десятков тысяч долларов.
В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства исчезновения товара.