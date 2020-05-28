В Киеве пока не могут перейти к следующему этапу ослабления карантина и открыть кафе, рестораны и бассейны, потому что город не соответствует показателю инцидентности на 100 000 населения.

По этим же показателям к ослаблению карантина не готовы еще 7 областей Украины - Волынская, Ровенская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая.

По словам советника мэра Кева Владимира Бондаренко, Киев не может перейти на следующие этапы послаблений противоэпидемических мероприятий.

Причиной Бондаренко называет несоответствие столицы одном из критерии Минздраве. Речь идет о случах заболевания - за минувшие сутки в Киеве подтвердили заболевания COVID-19 еще у 33 человек, среди них один медик. Двое больных умерли.

Установленная МОЗ норма для Киева - 12 человек на 100 000 населения. Сейчас этот показатель составляет 15,23 чел. / 100 тыс. населения.

В то же время, летние площадки и террасы заведений работают при соблюдений противоэпидемических мероприятий.



