В двух селах Одесской области вводят режим ЧС из-за коронавируса

В Одесской области из-за увеличения больных коронавирус, в селах Дмитровка и Криничная будет введен особый режим въезда и выезда.

Как сообщили в Болградской райгосадминистрации, по состоянию на 8 июня в Болградском районе зарегистрировано 34 случая заболевания СОVID-19.

В связи с этим принято решение запретить в районе деятельность учреждений культуры, осуществление межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, путь следования которых проходит через территорию Болградского района, работу учреждений общего среднего образования, осуществляющих подготовку пунктов проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Главам населенных пунктов Дмитровка и Криничная поручено с 9 июня определить места дислокации двух контрольно-пропускных пунктов (карантинных постов), ввести особый режим въезда и выезда в села и организовать их работу, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты, горячим питанием и т.д. .

На период введения особого режима за эти населенные пункты запрещено проведение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении, а также проведения религиозных мероприятий и деятельности учреждений питания.

Кроме этого, будет введен учет лиц, въезжающих на территорию сел Дмитровка и Криничная, будут осуществляться мероприятия по обеспечению их самоизоляции, а также - температурный скрининг водителей, пассажиров и граждан, пересекающих КПП.