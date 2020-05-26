Станцию метро Киева «Майдан Независимости» и пересадку на станцию «Хрещатик» закрыли из-за минирования

Станцию метро Киева «Майдан Независимости» и пересадку на станцию «Хрещатик» закрыли из-за минированияСегодня, 11:57
Станцию метро Киева «Майдан Независимости» и пересадку на станцию «Хрещатик» закрыли на вход и выход.
Как сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен» на странице в соцсети Facebook, поступил анонимный звонок о минировании станции.
В настоящее время эвакуируют пассажиров и работников станции, ожидают прибытия взрывотехников для обследования территории.
Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.