В Одессе со стрельбой и арматурой разгромили торговый павильон на рынке

Во вторник, 2 июня, на территории рынка Седьмой километр в Одессе между неизвестными произошел конфликт со стрельбой.

Об этом сообщил телеграмм канал Одесса INFO, опубликовав видео очевидца с места событий.

По имеющимся данным, группа вооруженных людей обстреляла автомобиль, после чего «устроила разборки с несколькими людьми, к которым, судя по всему, приехали целенаправленно».

Кроме того, злоумышленники разбили арматурой и палками окна одного из торговых павильонов.

В результате происшествия ранения получили два человека. Они доставлены в больницу.

Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, к ним причастные.