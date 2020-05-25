В Одессе горел приют для бездомных животных - эвакуировали 40 кошек и 350 собак

В Одессе горел приют для бездомных животных - эвакуировали 40 кошек и 350 собакСегодня, 15:17
В Одессе произошел пожар в приюте для бездомных животных, были эвакуированы 40 кошек и 350 собак.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, пожар начался 31 мая около 19:48.
В дежурную часть ГСЧС поступило сообщение о возгорании в приюте бездомных животных в городе Одесса по ул. Наливная. По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит одноэтажное здание приюта для животных «Ковчег».
Во время тушения пожара спасателями были эвакуированы 40 кошек и 350 собак и спасен рядом расположенный склад ПАО «Акация».
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.