В Киеве перекрыт мост Метро - возможно из-за угрозы взрываСегодня, 15:13
В Киеве перекрыт мост Метро — возможно из-за угрозы взрыва.
На мосту стоит мужчина с пакетом, из которого торчит проволока, вероятно, подведенная к пульту у него в руке.
В 13:41 в полицию по спецлинии 102 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост «Метро». На месте происшествия находится следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко.
Информацию о перекрытии моста подтвердили и в КГГА.
«Мост Метро перекрыто. На мосту стоит мужчина с пакетом и угрожает взорвать соружение. На месте уже работает полиция. Правоохранители закрыли проезд по мосту», — указано в сообщении в Telegram-канале КГГА.
В то же время, по данным КГГА, красная линия метрополитена работает от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная»; от станции «Лесная» до станции «Дарница».