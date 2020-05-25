В Киеве перекрыт мост Метро — возможно из-за угрозы взрыва.

На мосту стоит мужчина с пакетом, из которого торчит проволока, вероятно, подведенная к пульту у него в руке.

В 13:41 в полицию по спецлинии 102 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост «Метро». На месте происшествия находится следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко.

Информацию о перекрытии моста подтвердили и в КГГА.

«Мост Метро перекрыто. На мосту стоит мужчина с пакетом и угрожает взорвать соружение. На месте уже работает полиция. Правоохранители закрыли проезд по мосту», — указано в сообщении в Telegram-канале КГГА.

В то же время, по данным КГГА, красная линия метрополитена работает от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная»; от станции «Лесная» до станции «Дарница».



