По состоянию на 9:00 1 июня на украинском-словацком участке границы возобновил работу пункт пропуска «Вельке Слеменце» (с украинской стороны - «Малые Селменцы») в режиме с 8:00 до 20:00.

Как сообщили в пресс-службе ДПСУ, ранее на этом участке в полном объеме заработал пункт пропуска «Убля» (с украинской стороны - «Малый Березный»).

На украинско-молдовской границе сегодня возобновили работу автомобильные пункты пропуска «Кривая» (с украинской стороны - «Мамалыга»), «Мирное» (с украинской стороны - «Табаки») и «Бричень» (с украинской стороны - «Росошаны»).

Напомним, согласно распоряжению Правительства № 589-р с 29 мая 2020 дополнительно возобновлена ​​работа 66 пунктов пропуска различной категории сообщения на государственной границе с украинской стороны (кроме функционировали ранее). В то же время, пункты пропуска, расположенные на границе с сопредельными странами, могут полноценно функционировать только при условии восстановления пропуска с обеих сторон границы.