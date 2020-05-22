С 1 июня в Одессе возобновляют движение пригородных поездов

В рамках первого этапа восстановления пассажирских перевозок, движение пригородных поездов с 1 июня 2020 в рамках регионального филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзализныця» осуществляется по следующим направлениям:

№6206 Одесса - Мигаево

№6202 / 6205 Одесса - Раздельная

№6304 / 6347 Одесса - Белгород-Днестровский

№6310 Одесса - Белгород-Днестровский

№6404 / 6407 Одесса - Колосовка

№6408 Одесса - Колосовка

№6272 / 6271 Одесса - Балта

№6501 / 6508 Знаменка - Цветково

№6503 / 6510 Знаменка - Цветково

№6507 Знаменка - Цветково

№6331 / 6334 Знаменка - Помошная

№6333 / 6332 Знаменка - Одесса

№6301 / 6302 Христиновка - Черкассы

№6355 / 6356 Умань - Черкассы

№6004 / 6003 Шевченко - Черкассы

№6064 / 6063 Шевченко - Гребенка

№6403 / 6404 Шевченко - Помошная

№6314 / 6313 Николаев-Грузовой - Тимкове

№6318 Николаев-Грузовой - Долинская

№6722 Николаев-Грузовой - Апостолово

№6573 / 6574 Херсон-Вадим

№6577 Херсон-Вадим

С 2 июня 2020 восстанавливается движение следующих пригородных поездов:

№6341 Белгород - Днестровский - Одесса

№6201 Раздельная - Одесса

№6401 Колосовка - Одесса

№6504 Цветково - Знаменка

№6317 Долинская - Николаев-Грузовой

№6721 Апостолово- Николаев-Грузовой

№6578 Вадим - Херсон

Всего в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей будут курсировать 44 пригородных поезда. В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций, назначение пригородных поездов будет продолжаться.

В поездах будет обеспечено обязательное проведение дезинфекционных мероприятий, а также на вокзалах, станциях и других помещениях, где будут находиться пассажиры, с соблюдением всех санитарных норм и стандартов.

Посадка в пригородные поезда также будет осуществляться при соблюдении всех санитарных норм и при наличии у пассажиров средств индивидуальной защиты.