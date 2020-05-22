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С 1 июня в Одессе возобновляют движение пригородных поездов

Сегодня, 10:02 citynews.net.ua | Напечатать

В рамках первого этапа восстановления пассажирских перевозок, движение пригородных поездов с 1 июня 2020 в рамках регионального филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзализныця» осуществляется по следующим направлениям:

  • №6206 Одесса - Мигаево
  • №6202 / 6205 Одесса - Раздельная
  • №6304 / 6347 Одесса - Белгород-Днестровский
  • №6310 Одесса - Белгород-Днестровский
  • №6404 / 6407 Одесса - Колосовка
  • №6408 Одесса - Колосовка
  • №6272 / 6271 Одесса - Балта
  • №6501 / 6508 Знаменка - Цветково
  • №6503 / 6510 Знаменка - Цветково
  • №6507 Знаменка - Цветково
  • №6331 / 6334 Знаменка - Помошная
  • №6333 / 6332 Знаменка - Одесса
  • №6301 / 6302 Христиновка - Черкассы
  • №6355 / 6356 Умань - Черкассы
  • №6004 / 6003 Шевченко - Черкассы
  • №6064 / 6063 Шевченко - Гребенка
  • №6403 / 6404 Шевченко - Помошная
  • №6314 / 6313 Николаев-Грузовой - Тимкове
  • №6318 Николаев-Грузовой - Долинская
  • №6722 Николаев-Грузовой - Апостолово
  • №6573 / 6574 Херсон-Вадим
  • №6577 Херсон-Вадим

С 2 июня 2020 восстанавливается движение следующих пригородных поездов:

  • №6341 Белгород - Днестровский - Одесса
  • №6201 Раздельная - Одесса
  • №6401 Колосовка - Одесса
  • №6504 Цветково - Знаменка
  • №6317 Долинская - Николаев-Грузовой
  • №6721 Апостолово- Николаев-Грузовой
  • №6578 Вадим - Херсон

 

Всего в  пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей будут курсировать 44 пригородных  поезда. В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций, назначение пригородных поездов будет продолжаться.

В поездах будет обеспечено обязательное проведение дезинфекционных мероприятий, а также на вокзалах, станциях и других помещениях, где будут находиться пассажиры, с соблюдением всех санитарных норм и стандартов.

Посадка в пригородные поезда также будет осуществляться при соблюдении всех санитарных норм и при наличии у пассажиров средств индивидуальной защиты.


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