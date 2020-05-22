С 1 июня в Одессе возобновляют движение пригородных поездов

С 1 июня в Одессе возобновляют движение пригородных поездовСегодня, 10:02
В рамках первого этапа восстановления пассажирских перевозок, движение пригородных поездов с 1 июня 2020 в рамках регионального филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзализныця» осуществляется по следующим направлениям:
- №6206 Одесса - Мигаево
- №6202 / 6205 Одесса - Раздельная
- №6304 / 6347 Одесса - Белгород-Днестровский
- №6310 Одесса - Белгород-Днестровский
- №6404 / 6407 Одесса - Колосовка
- №6408 Одесса - Колосовка
- №6272 / 6271 Одесса - Балта
- №6501 / 6508 Знаменка - Цветково
- №6503 / 6510 Знаменка - Цветково
- №6507 Знаменка - Цветково
- №6331 / 6334 Знаменка - Помошная
- №6333 / 6332 Знаменка - Одесса
- №6301 / 6302 Христиновка - Черкассы
- №6355 / 6356 Умань - Черкассы
- №6004 / 6003 Шевченко - Черкассы
- №6064 / 6063 Шевченко - Гребенка
- №6403 / 6404 Шевченко - Помошная
- №6314 / 6313 Николаев-Грузовой - Тимкове
- №6318 Николаев-Грузовой - Долинская
- №6722 Николаев-Грузовой - Апостолово
- №6573 / 6574 Херсон-Вадим
- №6577 Херсон-Вадим
С 2 июня 2020 восстанавливается движение следующих пригородных поездов:
- №6341 Белгород - Днестровский - Одесса
- №6201 Раздельная - Одесса
- №6401 Колосовка - Одесса
- №6504 Цветково - Знаменка
- №6317 Долинская - Николаев-Грузовой
- №6721 Апостолово- Николаев-Грузовой
- №6578 Вадим - Херсон
Всего в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей будут курсировать 44 пригородных поезда. В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций, назначение пригородных поездов будет продолжаться.
В поездах будет обеспечено обязательное проведение дезинфекционных мероприятий, а также на вокзалах, станциях и других помещениях, где будут находиться пассажиры, с соблюдением всех санитарных норм и стандартов.
Посадка в пригородные поезда также будет осуществляться при соблюдении всех санитарных норм и при наличии у пассажиров средств индивидуальной защиты.