Под Киевом банды перевозчиков устроили массовую драку и перестрелку - видео

Утром в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек. По предварительной информации, различные предприятия, которые занимаются пассажирскими перевозками, вызвали «группы поддержки» для выяснения отношений.

Как сообщили в киевской полиции, инцидент произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками. Звонок о стрельбе поступил в 7.15 утра. Около 100 человек участвовали в драке и стрельбе. Через минуту после того, как полиция получила сообщение, на место происшествия приехали правоохранители.

Пока известно что 3 мужчин получили ранения, 10 человек задержаны.

Также на месте правонарушения работники полиции изъяли оружие, сейчас устанавливают его принадлежность.