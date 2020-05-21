На Волыни подросток погиб забравшись на высоковольтную линию электропередач

На Волыни очередные детские шалости привели к смерти ребенка от поражения электрическим током. Об этом сообщила пресс-служба Волыньоблэнерго.

Шестнадцатилетний подросток вечером 27 мая забрался на опору воздушной линии 35 кВ в Киверцовском районе, где получил удар электрическим током. В результате травмированный электричеством ребенок погиб.

Волынские энергетики просят родителей позаботиться о безопасности детей. А особенно когда они находятся на карантине. Подростки, забираясь на электроопору, а не задумываются об опасности, которой подвергают себя.

Объекты электрических сетей и их конструктивные элементы - это не место для развлечений, а объекты смертельной опасности.