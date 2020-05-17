В Одессе возобновили оформление загранпаспортов

В связи с ослаблением карантина, который действует на территории Украины из-за распространения заболевания COVID-19, постепенно восстанавливается предоставления некоторых административных услуг.

С 25 мая 2020 Центр предоставления административных услуг Одесского городского совета возобновил предоставление услуги по оформлению паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Услуга 012-10 вновь доступна для одесситов.

Для записи на прием можно воспользоваться сайтом Центра или позвонить в call-центр по телефонам (048) 70-55-555 и 15-35 (для соединения с администратором ЦНАП нажать 9). Чтобы воспользоваться услугой обратной связи нажать 1.