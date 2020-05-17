В Карпатах выпало 15 сантиметров снега - фото

В Карпатских горах на высокогорье выпало около 10-15 см снега, местами наблюдаются снежные замет до 30-40 см.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, по состоянию на 9:30 26 мая, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха −2 ° С, ветер северо-западной 5м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, снег.

На фото - здание метеостанции на горе Поп Иван с высотой 2020,5 м, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Одной из самых высоких вершин Украинских Карпат