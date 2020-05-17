В Одессе проверят старые дома на возможность повреждения из-за новостроек

В Одессе проверят старые дома на возможность повреждения из-за новостроекСегодня, 12:38
В Одессе жилищно-коммунальных сервисы департамента городского хозяйства начали проведение мониторинга жилых домов, расположенных рядом с новостройками.
Как сообщили в пресс-службе городского совета, соответствующее поручение подписал и.о. заместителя городского головы-директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.
Речь идет о домах старого фонда, в непосредственной близости от которых уже построены, строятся или в перспективе могут быть сведены новостройки.
«Обвал жилых домов по улицам Торговой и Среднефонтанской показали, что в обоих случаях по соседству были проведены или активно проводятся работы по застройке. В связи с этим мы проводим инвентаризацию старых домов в центральной части Одессы», - отметил Дмитрий Жеман.
Сейчас сотрудники ЖКС проводят визуальный осмотр старого фонда на предмет наличия трещин в несущих конструкциях. В случае их нахождения устанавливаются «маяки», которые показывают наличие или отсутствие проблем по данному объекту.