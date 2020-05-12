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В Одессе стадион Черноморец продали всего за 193 млн гривень

Сегодня, 11:26 citynews.net.ua | Напечатать

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 22 мая продал стадион Черноморец в Одессе за 193 млн грн, сообщили LIGA.net в ФГВФЛ.

Торги проходили на электронной платформе FFN по голландской модели аукциона. Отмечается, что стартовая цена составила почти 139,9 млн грн, что на 89 млн меньше, чем на предыдущем аукционе 13 мая. И почти на 1 млрд грн меньше стартовой цены первого аукциона в 2018 году.

По данным издания Думская, стадион купила небольшая частная компания из США с русским менеджментом - Allrise Capital Inc. Предприятие основано в 2016 году как Allrise Financial Group, Inc. и перерегистрировано в 2019 году. Базируется в городе Ирвайн (штат Калифорния, США).

Компания занимается инвестиционной деятельностью, в ней работает до 10 сотрудников. Генеральный директор Allrise Capital Inc - Руслан Зинуров, исполнительный директор - Михаил Трубчик.

Стадион Черноморец и сопутствующие нежилые здания в исторической части Одессы находятся на балансе обанкротившегося Имэксбанка. Общая площадь недвижимости, которая продавалась единым лотом, составляет 80 289 кв. м.



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