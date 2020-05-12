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В Киевской области смягчают карантин - можно будет доехать в столицу и отдать детей в садик

Сегодня, 10:39 citynews.net.ua | Напечатать

С 26 мая в Киевской области произойдет ослабление карантинных ограничений. Об этом на брифинге сообщил ио главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

В Киевской областной администрации считают, что в области по состоянию на сегодняшнее утро зафиксирована достаточная для ослабления совокупность трех параметров:

  • показатель новых суточных случаев заболевания на 100 000 человек (инцидентность) – 11,94 (должно быть не выше 12,00);
  • занятость коек для больных коронавирусом в больницах области – 19,3%;
  • охват ПЦР-тестами - 19,34 на 100 000 человек (нужно более 12,00).

С 26 мая  по области будут разрешены:

  • регулярные и нерегулярные пассажирские автоперевозки в городах, на междугородном и областном уровнях: количество пассажиров - по числу сидячих мест в салоне и обязательно в масках/респираторах;
  • работа детских садов;
  • работа отелей;
  • спортивные мероприятия - не более 50 участников и без зрителей;
  • религиозные службы (не более 1 человека на 10 кв. м площади помещения).

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В Киевской области смягчают карантин - можно будет доехать в столицу и отдать детей в садик » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня