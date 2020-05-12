В Киевской области смягчают карантин - можно будет доехать в столицу и отдать детей в садик

С 26 мая в Киевской области произойдет ослабление карантинных ограничений. Об этом на брифинге сообщил ио главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

В Киевской областной администрации считают, что в области по состоянию на сегодняшнее утро зафиксирована достаточная для ослабления совокупность трех параметров:

показатель новых суточных случаев заболевания на 100 000 человек (инцидентность) – 11,94 (должно быть не выше 12,00);

занятость коек для больных коронавирусом в больницах области – 19,3%;

охват ПЦР-тестами - 19,34 на 100 000 человек (нужно более 12,00).

С 26 мая по области будут разрешены: