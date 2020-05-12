В Киевской области смягчают карантин - можно будет доехать в столицу и отдать детей в садик

В Киевской области смягчают карантин - можно будет доехать в столицу и отдать детей в садикСегодня, 10:39
С 26 мая в Киевской области произойдет ослабление карантинных ограничений. Об этом на брифинге сообщил ио главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
В Киевской областной администрации считают, что в области по состоянию на сегодняшнее утро зафиксирована достаточная для ослабления совокупность трех параметров:
- показатель новых суточных случаев заболевания на 100 000 человек (инцидентность) – 11,94 (должно быть не выше 12,00);
- занятость коек для больных коронавирусом в больницах области – 19,3%;
- охват ПЦР-тестами - 19,34 на 100 000 человек (нужно более 12,00).
С 26 мая по области будут разрешены:
- регулярные и нерегулярные пассажирские автоперевозки в городах, на междугородном и областном уровнях: количество пассажиров - по числу сидячих мест в салоне и обязательно в масках/респираторах;
- работа детских садов;
- работа отелей;
- спортивные мероприятия - не более 50 участников и без зрителей;
- религиозные службы (не более 1 человека на 10 кв. м площади помещения).