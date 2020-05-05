В Киеве нашли застреленным депутата Валерия Давыденко

Нардеп Валерий Давыденко найден мертвым с огнестрельным ранением в туалете своего офиса в Киеве.

Информацию о смерти нардепа подтвердили и в Верховной Раде. Спикер парламента Дмитрий Разумков выразил соболезнование родным и близким Валерия Давыденко.

Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, пока неизвестно убийство это или самоубийство. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

«Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины.

В том числе снимаются записи с многочисленных камер наблюдения в большом количестве расположенных поблизости с местом происшествия» — написал Геращенко.

Валерий Давыденко — депутат избранный по 208 округу в Черниговской области. Член депутатской группы «Довіра».