В Житомирской области хозяин ставка расстрелял 7 человек

Сегодня, около 1.00, в селе Новоселица Житомирской области у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с ветеранами ООС из батальона Кульчицкого совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек.

Стрелок задержан.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, это - умышленное убийство двух и более лиц. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По слован заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, убитые - компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбы. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора ставка.

После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем нап берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка.

Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ».

Сначала он убил двоих, что оставались рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих.

Всего он успел расстрелять семерых человек.

Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей. Ружьё из которого было осуществлено массовое убийство изъято.

Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, после чего суд решит вменяемый он или нет.

Жена арендатора пруда, который убил из охотничьего ружья семь человек на берегу водоема возле села Новоселица Житомирской области рассказала, что муж дружил с убитыми, а поссорился с ними через военную службу.

Об этом удалось выяснить у нее "Сегодня ".

"Затриманий мій чоловік. Все це відбулося на березі ставка. Там, де випивається горілка – завжди конфлікт. Мій чоловік – людина запальна. Він уже визнав свою провину. Що стало причиною конфлікту? Чоловік встиг мені сказати, що конфлікт розгорівся через слова його приятелів про те, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію", - розповіла дружина затриманого Ольга.

Накануне трагедии на сайте полиции Житомирщины было сообщено о разоблачении на взятке (ч.3 ст.368 УК Украины) начальника полиции одного из районов области, за невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы, требовал у 58-летнего жителя Романовского района области ежемесячно предоставлять ему взятку в размере 10 тыс. грн.

Именно арендатор этого пруда и был заявителем и тем человеком, у которого полицейские вымогали взятку.