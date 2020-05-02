Кличко рассказал про график выхода Киева из карантина на май-июнь

Кличко рассказал про график выхода Киева из карантина на май-июньСегодня, 19:08
С 23 мая Киев начнет выходить из карантина. Сегодня мэр города Виталий Кличко рассказал об этапах запуска транспорта, открытии школ и предприятий с соблюдением всех норм и регламентов.
С 23 мая в Киеве:
- В обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус).
- Начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м.
- Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых территориях.
С 25 мая в Киеве:
- Будет восстановлена работа метрополитена.
- Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.
- Решение, о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно. После того, как метро возобновит работу.
С первого июня в Киеве начнут работать:
- Детские садики. Школы откроются только для выпускников 11-х классов, и сдачи ЗНО;
- Учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;
- Детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спорзал и фитнесцентры. Без работы бассейнов.
- Зоны отдыха и пляжи у водоемов.
По словам Виталия Кличко, все запланированные ослабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса. Поэтому все будет зависеть от того, насколько киевляне сознательно отнесутся к элементарным, но таких необходимых мер безопасности.
Мэр напомнил. что ослабление ограничений - это не игнорирование вируса, а понимание того, что его надо взять под контроль и научиться жить несколько в других реалиях.