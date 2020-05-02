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Кличко рассказал про график выхода Киева из карантина на май-июнь

Сегодня, 19:08 citynews.net.ua | Напечатать

С 23 мая Киев начнет выходить из карантина. Сегодня мэр города Виталий Кличко рассказал об этапах запуска транспорта, открытии школ и предприятий с соблюдением всех норм и регламентов.

С 23 мая в Киеве:

  • В обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус).
  • Начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м.
  • Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых территориях.

С 25 мая в Киеве:

  • Будет восстановлена ​​работа метрополитена.
  • Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.
  • Решение, о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно. После того, как метро возобновит работу.

С первого июня в Киеве начнут работать:

  • Детские садики. Школы откроются только для выпускников 11-х классов, и сдачи ЗНО;
  • Учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;
  • Детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спорзал и фитнесцентры. Без работы бассейнов.
  • Зоны отдыха и пляжи у водоемов.

По словам Виталия Кличко, все запланированные ослабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса. Поэтому все будет зависеть от того, насколько киевляне сознательно отнесутся к элементарным, но таких необходимых мер безопасности.

Мэр напомнил. что  ослабление ограничений - это не игнорирование вируса, а понимание того, что его надо взять под контроль и научиться жить несколько в других реалиях.


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График выхода Киева из карантина на май-июнь - метро, автобусы,вузы и школы