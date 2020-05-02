Кличко рассказал про график выхода Киева из карантина на май-июнь

С 23 мая Киев начнет выходить из карантина. Сегодня мэр города Виталий Кличко рассказал об этапах запуска транспорта, открытии школ и предприятий с соблюдением всех норм и регламентов.

С 23 мая в Киеве:

В обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус).

Начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м.

Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых территориях.

С 25 мая в Киеве:

Будет восстановлена ​​работа метрополитена.

Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

Решение, о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно. После того, как метро возобновит работу.

С первого июня в Киеве начнут работать:

Детские садики. Школы откроются только для выпускников 11-х классов, и сдачи ЗНО;

Учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;

Детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спорзал и фитнесцентры. Без работы бассейнов.

Зоны отдыха и пляжи у водоемов.

По словам Виталия Кличко, все запланированные ослабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса. Поэтому все будет зависеть от того, насколько киевляне сознательно отнесутся к элементарным, но таких необходимых мер безопасности.

Мэр напомнил. что ослабление ограничений - это не игнорирование вируса, а понимание того, что его надо взять под контроль и научиться жить несколько в других реалиях.