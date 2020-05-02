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На Киевском вокзале установят новые эскалаторы за 10 млн гривень

Сегодня, 17:17 citynews.net.ua | Напечатать

«Укрзализниця» планирует в ближайшее время подписать лизинговую сделку на поставку и установку эскалаторов для вестибюля Центрального железнодорожного вокзала Киева. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Много лет мы слышим жалобы на постоянный выход из строя эскалатора на столичном вокзале, и пришло время положить этому конец. Мы прошли долгий процесс поиска лучшего варианта решения приоритетного для нас вопроса - обеспечение максимальной доступности помещений вокзала для пассажиров. Решение найдено и вскоре будет воплощено», - об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления АО «Укрзализниця» Иван Юрик.

По словам Ивана Юрика, при отборе специальная лизинговая комиссия руководствовалась рядом критериев. Среди них цена, обслуживание, дизайн и энергоэффективность. Комиссия тщательно изучила все предложения. Лучший проект и выгодные условия предложил отечественный производитель - Крюковский вагоностроительный завод.

«Поэтому уже в этом году в вопросе замены эскалаторов на Центральном вокзале будет поставлена ​​точка», - резюмировал глава Укрзализниці.

В настоящее время на вокзале работают эскалаторы, рассчитанные для торговых центров. На вокзале количество людей значительно больше, поэтому Крюковским заводом будут установлены так называемые «тяжелые» эскалаторы. Они значительно более износостойкие и могут выдерживать большие нагрузки. Стоимость сделки составит около 10 млн гривень.


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На Киевском вокзале установят новые эскалаторы за 10 млн гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня