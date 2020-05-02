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Кабмин утвердил формирование ОТГ Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Сумской областей.

Сегодня, 17:09 citynews.net.ua | Напечатать

20 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективные планы формирования ОТГ Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Сумской областей.

Проекты распоряжений разработаны в соответствии с Законом Украины «О добровольном объединении территориальных громад».

Так, в Днепропетровской области предусмотрено 85 способных территориальных громад, в Киевской - 69, в Ровенской - 64, в Сумской - 51. Планы охватывают 100% территории области.

Перспективные планы разработаны совместными усилиями областных государственных администраций, Минрегиона, органов местного самоуправления, профильных ассоциаций, народных депутатов и экспертов.

Комментируя очередной шаг в реализации реформы децентрализации, Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев отметил: «Утвержденные перспективные планы обеспечат формирования и функционирования способных территориальных громад четырех областей, способных оказывать населению качественные услуги. Это будет способствовать усилению способности громад, восстановлению инфраструктуры, созданию более комфортных условий проживания людей».

По оценке министра, «в последнее время мы очень ускорили согласования и утверждения перспективных планов развития областей: раньше было утверждено 17 планов, сегодня добавили еще 4».


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