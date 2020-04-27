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В Одессе на рынок «7 километр» пустили городские автобусы

Вчера, 19:17 citynews.net.ua | Напечатать

С субботы, 16 мая, на одесский Промтоварный рынок «7–й километр» возобновлено движение маршрутных автобусов в режиме спецтранспорта.

Как сообщили в пресс-службе Промтоварного рынка «7 километр», проезд пассажиров в автобусах № 4, 6, 7, 8, 11, 16, 23 и 171, следующих до «7-й километра» возможен только в масках.

На основании анализа работы транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров в Одессе по маршрутам специального режима, и учитывая многочисленные пожелания граждан города, в Одесском городском совете было принято решение о включении в перечень работающих ряда маршрутов, идущих до Промтоварного рынка:

  • № 4 — ВТЦ «Среднефонтанский» — 7 км Овидиопольской дороги
  • № 6 — ул. Академика Заболотного — 7 км Овидиопольской дороги
  • № 7 — ул. Архитекторская — 7 км Овидиопольской дороги
  • № 8 — площадь Тираспольская — 7 км Овидиопольской дороги
  • № 11 — ул. Ильфа и Петрова — 7 км Овидиопольской дороги
  • № 16 — ул. Генерала Бочарова, 71 — 7 км Овидиопольской дороги
  • № 23 — ул. Ядова — 7 км Овидиопольской дороги
  • № 171 — ЦПВ «Вокзал» (Итальянский бульвар) — 7 км Овидиопольской дороги

ООО «Промтоварный рынок» расположен по адресу: Одесская область, Овидиопольский район, пгт Авангард, ул. Базовая, 20. Время работы рынка: с понедельника по четверг — с 6.00 до 15.00, суббота и воскресенье — с 6.00 до 16.00. Пятница — выходной.


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Автобусы на рынок 7-й километр во время карантина - номера маршрутов