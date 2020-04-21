В Киеве объявили штормовое предупреждение - гроза и шквальный ветер

В Киеве объявили штормовое предупреждение - гроза и шквальный ветерСегодня, 12:10
12 мая в Киеве ожидаются порывы и шквалы ветра 15-20 м / с, днем грозы (I уровень опасности, желтый). Температура воздуха сегодня резко снизится почти на 10 градусов - с +20 днем до +7 ночью.
В украинском гидрометцентре, призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.