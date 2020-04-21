В Киеве объявили штормовое предупреждение - гроза и шквальный ветер

12 мая в Киеве ожидаются порывы и шквалы ветра 15-20 м / с, днем ​​грозы (I уровень опасности, желтый). Температура воздуха сегодня резко снизится почти на 10 градусов - с +20 днем до +7 ночью.

В украинском гидрометцентре, призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре: