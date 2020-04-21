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В Киеве объявили штормовое предупреждение - гроза и шквальный ветер

Сегодня, 12:10 citynews.net.ua | Напечатать

12 мая в Киеве ожидаются порывы и шквалы ветра 15-20 м / с, днем ​​грозы (I уровень опасности, желтый). Температура воздуха сегодня резко снизится почти на 10 градусов - с +20 днем до +7 ночью.

В украинском гидрометцентре, призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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В Киеве объявили штормовое предупреждение - гроза и шквальный ветер » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня