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Промтоварний ринок 7км у координації з Одеською ОДА допомагає лікарням регіону

Сегодня, 14:39 citynews.net.ua | Напечатать

Засновники та дирекція «Промтоварного ринку 7-й кілометр» перерахували грошовий транш у фонд «Обласної організації Товариства Червоного Хреста». Спеціальний благодійний рахунок створено під патронатом керівника Одеської облдержадміністрації Максима Куцого у рамках роботи Одеського обласного штабу з ліквідації надзвичаної ситуації, спричиненою COVID-19.

«Ми не можемо залишатися осторонь від викликів, які стосуються кожного жителя регіону. Сьогодні весь бізнес Одеси і області координує свої зусилля, щоб під патронатом керівника ОДА Максиму Куцого допомогти в боротьбі з поширенням коронавирусной інфекції. Ми також звертаємося до всіх підприємців нашого регіону із закликом надати посильну підтримку «Червоному Хресту України» в Одеський області, який, у співпраці з обласною адміністрацією, допомагає нашим лікарням.

Перший переказ коштів від промтоварного ринку «7км» вже перераховано на рахунок «Червоного Хреста України», — повідомили представники компанії.

Нагадаємо, під патронатом голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого, у взаємодії з ГО «Одеська обласна організація Червоного Хреста України» відкрито рахунок для благодійних внесків № UA923287040000026000054227086 для внесків у національній валюті. Одержувач: ГО «Одеська обласна організація Червоного Хреста України» (громадська організація) Код ЄДРПОУ 02940291.

Всі кошти будуть перераховані на заходи по боротьбі з коронавірусом.


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