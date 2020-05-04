В Одесской области прокурор требовал 4000 долларов за закрытие дела о похищении человека 

В Одесской области прокурор требовал и получил от местного жителя неправомерную выгоду в сумме 4000 долларов США за закрытие уголовного производства и непривлечение его к уголовной ответственности по факту похищения человека.

Следователи ГБР задержали прокурора во время получения неправомерной выгоды в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляет Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.