В Киеве открылись 3 рынка и кофейни

Держпродспоживслужба Киева проверила 37 продовольственных рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям работы в эпидемиологической ситуации.

Сегодня в Киеве открылись первые три из них. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Как вы знаете, правительство разрешило работать продовольственным рынкам. Но прописал требования и регламенты их работы. Держпродспоживслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям. В прошедшие несколько дней ни один из рынков не был готов открыться», - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что рынки активно готовились, обустраивали необходимые условия для работы в нынешней эпидемиологической ситуации. И будут постепенно открываться.

«Сегодня в столице уже открылись три рынка:«Демеевский» - в Голосеевском районе, «Маяк» - в Деснянском и «Базар на Лесной».

Завтра должны открыться «Владимирский» и «Печерский» рынки. Я призываю всех киевлян соблюдать правила безопасности. И на рынках, в частности. Дистанция, маска, перчатки, дезинфекторы», - отметил Виталий Кличко.

Он также отметил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение и позволила столичным кофейням работать на вынос.