В Киеве пьяный водитель разбил три автомобиля и пытался покинуть место ДТП

Водитель с признаками опьянения разбил три машины и пытался покинуть место ДТП. Патрульные составили на водителя административные протоколы о нарушении правил, сообщает Патрульная полиция Киева.

Правоохранителям поступил вызов о ДТП в Днепровском районе столицы. Предварительно установлено, что водитель транспортного средства ВАЗ, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Dacia. В результате, оба автомобиля получили механические повреждения.

Вместо того чтобы остановиться, водитель автомобиля ВАЗ продолжил движение. Но, не проехав и километра, последовало еще одно ДТП. По предварительной информации, водитель ВАЗа ни избрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции, как следствие, не справился с управлением и повредил еще две машины: ВАЗ и Volkswagen.

Кроме того, общаясь с 37-летним водителем транспортного средства ВАЗ, инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Полицейские обнаружили у водителя отсутствие полиса (договора) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (страхового сертификата «Зеленая карта»).

На водителя патрульные составили ряд административных материалов, а именно: постановление по ч.1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов), протокол по ч.1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), 2 протокола по ст . 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и протокол по ст. 122-2 (Оставление места ДТП) КоАП.