В Киеве на 2 и 3 мая объявили штормовое предупреждение

В Киеве, а также в Житомирской, Винницкой и Киевской областях и до конца суток 2 мая ожидается гроза, порывы ветра 15-20 метров в секунду.

В Киевской городской администрации сообщили, что до конца 2 мая в Киеве ожидается гроза, порывы ветра 15-20 метров в секунду (1 уровень опасности, желтый).

Также Укргидрометцентр прогнозирует 2 мая в Житомирской, Винницкой и Киевской областях грозы, местами шквалистое усиление ветра.

Синоптики просят придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра, в частности закрыть окна домов; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.



