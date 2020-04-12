В Одесской области предпринимателя и его жену пытали чтобы выбить деньги

В Татарбунарах Одесской области неизвестные совершили разбойное нападение на частного предпринимателя и его жену.

Как сообщили в пресс-службе полиции, среди ночи двое неизвестных в масках проникли в частный дом, где напали на хозяина (частный предприниматель, 1965 года рождения) и его жену (1965 года рождения).

Злоумышленники начали бить хозяев и требовать отдать им деньги.

После этого открыто завладели деньгами в сумме около 200 000 гривен, с которыми скрылись с места преступления.

Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и рубленой раной головы.

По факту разбойного нападения открыто уголовное производство по ст. 187 УК Украины.