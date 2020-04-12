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В Одессе рынок «7 километр» уменьшил тарифы для предпринимателей до 11 мая

Вчера, 20:42 citynews.net.ua | Напечатать

Промрынок «7 километр»  продлевает работу льготного тарифа для предпринимателей в связи с карантином

Учитывая продление срока карантина до 11 мая 2020 года, приказом директора рынка «7 километр» продлен срок оплаты услуг предприятия по уменьшенному тарифу для предпринимателей.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Речь идет о снижении расценок на 20% на период с 1 по 11 мая, при условии оплаты услуг ООО «Промрынок» по май 2020 не позднее 14 мая 2020.

Напомним, в связи с карантинными мероприятиями, направленными на предотвращение распространения коронавируса, которые повлияли на социально-экономическую ситуацию, руководство рынка «7 километр» приняло решение об уменьшении тарифов на предоставление услуг.

 

Руководством рынка было принято решение уменьшить размер платы за предоставление услуг субъектам хозяйствования – контрагентам предприятия – касательно торговых объектов, находящихся в их пользовании на территории «7 километра», на 20% от утвержденных расценок на период с 1 по 30 апреля 2020 года, при условии оплаты услуг рынка не позже 25 апреля.


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